Rechenzentrum

Bei Bau des 10 Milliarden US-Doller teuren Rechenzentrum von Meta Platforms im US-Bundesstaat Indiana ist HOCHTIEF mit von der Partie.

Wie HOCHTIEF mitteilte, wurde die Tochter als einer der Auftragnehmer ausgewählt. Details zum auf Turner entfallenden Auftragsvolumen wurden nicht genannt.

Turner geht davon aus, dass das Projekt in der Hochphase der Bauarbeiten mehr als 4.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen wird.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,22 Prozent höher bei 367,40 Euro.

DOW JONES