DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag mit kleinem Plus - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag mit kleinem Plus - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rechenzentrum

HOCHTIEF-Aktie etwas höher: HOCHTIEF-Tochter baut an Metas milliardenschwerem Datencenter mit

13.02.26 14:40 Uhr
HOCHTIEF-Aktie steigt: Meta baut Mega-Datencenter - HOCHTIEF-Tochter mit von der Partie | finanzen.net

Bei Bau des 10 Milliarden US-Doller teuren Rechenzentrum von Meta Platforms im US-Bundesstaat Indiana ist HOCHTIEF mit von der Partie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
366,00 EUR -5,40 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie HOCHTIEF mitteilte, wurde die Tochter als einer der Auftragnehmer ausgewählt. Details zum auf Turner entfallenden Auftragsvolumen wurden nicht genannt.

Wer­bung

Turner geht davon aus, dass das Projekt in der Hochphase der Bauarbeiten mehr als 4.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen wird.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,22 Prozent höher bei 367,40 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, HOCHTIEF

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
15.01.2026HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen