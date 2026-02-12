HOCHTIEF-Aktie etwas höher: HOCHTIEF-Tochter baut an Metas milliardenschwerem Datencenter mit
Bei Bau des 10 Milliarden US-Doller teuren Rechenzentrum von Meta Platforms im US-Bundesstaat Indiana ist HOCHTIEF mit von der Partie.
Werte in diesem Artikel
Wie HOCHTIEF mitteilte, wurde die Tochter als einer der Auftragnehmer ausgewählt. Details zum auf Turner entfallenden Auftragsvolumen wurden nicht genannt.
Turner geht davon aus, dass das Projekt in der Hochphase der Bauarbeiten mehr als 4.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen wird.
Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,22 Prozent höher bei 367,40 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HOCHTIEF News
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, HOCHTIEF