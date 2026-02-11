Gesco: Operativ am oberen Rand

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Die Gesco SE muss ihre Ergebnisprognose für 2025 nochmals anpassen. Nachdem bereits im Herbst wegen eines schwachen Schlussquartals die Gewinnerwartung auf 9 bis 12 Mio. Euro reduziert worden war, rechnet der Vorstand nun nur noch mit 7 bis 10 Mio. Euro.

Auslöser ist die Insolvenz der Bergische Edelstahlwerke GmbH. Das Unternehmen war zum Jahreswechsel 2024/25 aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ der Tochter Dörrenberg Edelstahl hervorgegangen. Im Zuge der Transaktion waren Darlehen in Höhe von 6,3 Mio. Euro bei Gesco verblieben, die infolge der Zahlungsunfähigkeit voraussichtlich vollständig wertberichtigt werden müssen. Die einmalige Belastung trifft das Konzernergebnis entsprechend spürbar.

Operativ

