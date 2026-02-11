DAX25.179 +1,3%Est506.074 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.103 +1,3%Euro1,1884 +0,1%Öl69,13 -0,7%Gold5.062 -0,4%
Gesco: Operativ am oberen Rand

12.02.26 13:17 Uhr

Die Gesco SE muss ihre Ergebnisprognose für 2025 nochmals anpassen. Nachdem bereits im Herbst wegen eines schwachen Schlussquartals die Gewinnerwartung auf 9 bis 12 Mio. Euro reduziert worden war, rechnet der Vorstand nun nur noch mit 7 bis 10 Mio. Euro.

Auslöser ist die Insolvenz der Bergische Edelstahlwerke GmbH. Das Unternehmen war zum Jahreswechsel 2024/25 aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ der Tochter Dörrenberg Edelstahl hervorgegangen. Im Zuge der Transaktion waren Darlehen in Höhe von 6,3 Mio. Euro bei Gesco verblieben, die infolge der Zahlungsunfähigkeit voraussichtlich vollständig wertberichtigt werden müssen. Die einmalige Belastung trifft das Konzernergebnis entsprechend spürbar.

Operativ [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

