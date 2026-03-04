DAX 24.272 +0,3%ESt50 5.890 +0,3%MSCI World 4.495 +0,2%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 63.002 +0,9%Euro 1,1613 -0,2%Öl 83,14 +0,7%Gold 5.165 +0,5%
TotalEnergies Aktie

WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

TotalEnergies
TotalEnergies
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,28 €		 Abst. Kursziel*:
11,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:31 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

