Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

11:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

