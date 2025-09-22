DAX 23.696 +0,7%ESt50 5.478 +0,7%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.982 +0,5%Euro 1,1807 +0,1%Öl 66,69 +0,2%Gold 3.786 +1,1%
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
Elmos Semiconductor Aktie

Marktkap. 1,38 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

11:16 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
84,20 EUR 2,50 EUR 3,06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,80 €		 Abst. Kursziel*:
24,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

11:16 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
31.07.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
29.07.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

