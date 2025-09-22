Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elmos Semiconductor SE
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,80 €
|Abst. Kursziel*:
24,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
|
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Elmos Semiconductor
|11:16
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.12
|Elmos Semiconductor verkaufen
|Euro am Sonntag
|04.05.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|23.04.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|18.02.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|13.02.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.23
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG