DAX 23.447 -0,6%ESt50 5.717 -0,6%MSCI World 4.337 -0,6%Top 10 Crypto 9,6040 +4,8%Nas 22.130 -0,8%Bitcoin 62.438 +2,0%Euro 1,1444 -0,6%Öl 101,0 -0,7%Gold 5.059 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
58,35 EUR +5,10 EUR +9,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,62 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

18:21 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
58,35 EUR 5,10 EUR 9,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipzulieferer sehe sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das durch eine schwache Nachfrage nach 200-mm-Wafern, Preisdruck außerhalb der langfristigen Lieferverträge und ein weiteres Jahr mit hohen Investitionen gekennzeichnet sei, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Das anhaltende Nachfrage-Wachstum bei 300-mm-Wafern aber stütze seine Einschätzung, dass weitere Verzögerungen bei den Liefermengen unwahrscheinlich seien. Hier sei die Talsohle bereits im zweiten Halbjahr 2025 erreicht worden. Kurzfristig fehlten zwar Kurstreiber, doch bleibe er optimistisch vor einer möglichen Zykluserholung./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,85 €		 Abst. Kursziel*:
21,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

18:21 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13:11 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
12.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

