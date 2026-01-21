DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
51,65 EUR -0,35 EUR -0,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,58 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

08:51 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
51,65 EUR -0,35 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Waferhersteller habe die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die weiteren Aussichten blieben allerdings unsicher, denn es gebe noch keine konkreten Ziele für 2026. Es sei lediglich erwartungsgemäß klar, dass das Jahr wieder herausfordernd werde./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,35 €		 Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,78%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

08:51 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Profitable Siltronic-Anlage? TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag weit abgeschlagen
finanzen.net Siltronic-Aktie unter Druck: 2025-Ziele erfüllt - 2026 weiter unsicher
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher
dpa-afx ROUNDUP/Trotz KI Boom: Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026
dpa-afx Chipzulieferer Siltronic sieht weiterhin schwieriges Geschäftsumfeld
EQS Group EQS-News: Siltronic AG mit vorläufigen Finanzkennzahlen: Ziele für 2025 trotz dämpfender Einflüsse erreicht
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siltronic AG zu myNews hinzufügen