NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die enttäuschende Prognose des Waferherstellers für 2026 sei nicht allzu überraschend und könnte nun klärend wirken, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

19:41 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
03.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

dpa-afx Ausblick Siltronic-Aktie rutscht ab: Halbleiter-Konzern erwartet sinkenden Umsatz 2026 Siltronic-Aktie rutscht ab: Halbleiter-Konzern erwartet sinkenden Umsatz 2026
EQS Group EQS-News: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt
Dow Jones Siltronic sieht EBIT 2026 deutlich unter Vorjahr
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Verlusten
EQS Group EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag schwächer
EQS Group EQS-News: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
