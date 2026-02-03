Siltronic Aktie
Marktkap. 1,69 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die enttäuschende Prognose des Waferherstellers für 2026 sei nicht allzu überraschend und könnte nun klärend wirken, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|19:41
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:41
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:41
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG