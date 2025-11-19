DAX23.199 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,41 -0,6%Gold4.113 +1,1%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Zahlen präsentiert

STO-Aktie mit Plus: Farbenspezialist erzielt in etwa stabiles Ergebnis trotz schwacher Nachfrage

19.11.25 10:45 Uhr
Baukrise schlägt voll durch: Sto-Umsatz rutscht weiter ab - Aktie dennoch im Plus

Die Schwäche der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten STO weiter zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STO SE & Co. KGaA
114,20 EUR -2,00 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
15.924,4 PKT 116,7 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

In den ersten neun Monaten sank der Umsatz im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf rund 1,22 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Auch im dritte Quartal belasteten das schwache Marktumfeld und die anhaltende Investitionszurückhaltung im Bau. Zudem hieß es, dass der Umsatz im Oktober leicht unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter den Erwartungen gelegen habe.

Wer­bung

Dennoch gelang es STO SECo dank Einsparungen, den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufzuholen: Per Ende September habe das Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, hieß es. Konkrete Gewinnkennziffern nennt das Unternehmen dann erst wieder mit den Jahreszahlen.

Das Management bestätigte seine Ziele für 2025, verwies aber erneut auf erhebliche Unsicherheiten wegen der globalen Rahmenbedingungen. Zudem hätten die Wetterbedingungen üblicherweise einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Sto in den letzten Wochen eines Jahres.

Demnach soll der Konzernumsatz 1,57 Milliarden Euro erreichen nach 1,61 Milliarden 2024. Vorsteuerergebnis soll bei 50 bis 70 Millionen Euro liegen. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein Anstieg drin.

Wer­bung

Die STO-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent auf 115,40 Euro.

STÜHLINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com, create jobs 51 / Shutterstock

mehr Analysen