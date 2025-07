Regulierung mitgestalten

DroneShield hat sich der Australian Association for Uncrewed Systems angeschlossen. Dadurch will man regulatorische Entwicklungen mitgestalten und seine Innovationsführerschaft ausbauen.

• DroneShield tritt Australian Association for Uncrewed Systems bei

• Mitgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen

• Beitritt dürfte Unternehmensprofil stärken

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield ist der Australian Association for Uncrewed Systems (AAUS) beigetreten. Die AAUS ist Australiens größte Interessenvertretung für unbemannte Systeme, darunter Drohnen, Robotik und die aufkommende Advanced Air Mobility. Durch die Mitgliedschaft unterstreicht DroneShield seine strategische Rolle in der Weiterentwicklung und Sicherung unbemannter Technologien auf nationaler Ebene.

Beitritt zu Branchenverband stärkt Marktstellung von DroneShield

Laut einer Unternehmensmitteilung vom Freitag möchte das Unternehmen seine Expertise in regulatorische Diskussionen einbringen und die sichere Integration von Drohnen in den australischen Luftraum aktiv unterstützen. "Wir sind stolz, der AAUS beizutreten und zur wichtigen nationalen Diskussion über die sichere und verantwortungsvolle Integration von Drohnen beizutragen", wird Terry van Haren, Vice President of Strategy bei DroneShield, in der Pressemitteilung zitiert. "Da sich die Drohnenlandschaft weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir eng mit den Regulierungsbehörden, Betreibern und dem Branchenverband zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Fähigkeiten zur Drohnenabwehr die sicheren Betriebsrahmen dieser Branche ergänzen", betonte er weiter.

Mit dem Beitritt zur AAUS wolle DroneShield außerdem sicherstellen, dass Perspektiven der Drohnenabwehr in Fragen der Luftraumkontrolle, Gesetzgebung und nationalen Sicherheit ausreichend berücksichtigt werden. Die langjährige operative Erfahrung und technische Kompetenz des Unternehmens könne dabei wertvolle Impulse setzen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AAUS-Mitgliedern, um eine Zukunft zu gestalten, in der unbemannte Systeme sicher, verantwortungsvoll und erfolgreich betrieben werden können", ergänzte van Haren.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Obwohl die Entscheidung von DroneShield, der AAUS beizutreten, langfristig auf eine stärkere Marktpositionierung und regulatorische Mitgestaltung abzielt, reagierte der Aktienmarkt zunächst zurückhaltend: Die DroneShield-Aktie schloss am Freitag an der australischen Börse mit einem Minus von 2,28 Prozent bei 3,43 AUD.

Der Kursrückgang könnte allerdings durch kleine Gewinnmitnahmen bedingt sein, da die Aktie in den vergangenen Wochen einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hatte. Allein in den letzten fünf Tagen legte das DroneShield-Papier in Australien um knapp 24 Prozent zu, seit Jahresbeginn ging es um rund 348 Prozent nach oben.

Redaktion finanzen.net