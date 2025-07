10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stärker erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite zeigen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung klettert der DAX um 1,1 Prozent auf 24.278 Zähler.

2. Börsen in Fernost wenig bewegt

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Mittwoch nur kleine Ausschläge.

In Tokio erzielt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,30 Prozent bei 39.781,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,17 Prozent auf 3.509,80 Zähler.

Der Hang Seng legt um 0,08 Prozent auf 24.537,33 Punkte zu.

3. Gerresheimer bricht Gespräche über mögliches Übernahmeangebot ab

Gerresheimer beendet die Gespräche mit Private Equity Investoren über ein potenzielles Übernahmeangebot.

4. ABB: Ausblick für Gesamtjahr 2025 bekräftigt

Der Industriekonzern ABB hat im zweiten Quartal so viele Order wie noch nie verzeichnet und sieht sich ungeachtet der geopolitischen Unsicherheiten auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr.

5. Netflixt legt Quartalsbilanz vor

Mit Netflix fällt der Startschuss in die Techbilanz-Saison in den USA. Was Analysten erwarten.

6. Kanada will Stahlindustrie mit Zöllen schützen - USA ausgenommen

Im Zollstreit mit den USA will der kanadische Premierminister Mark Carney die Stahlindustrie seines Landes unter anderem mit eigenen Zöllen besser schützen.

7. BYD nimmt im Wettlauf gegen Tesla Saudi-Arabien ins Visier

BYD nimmt im Wettlauf gegen Tesla neue Märkte ins Visier. Neben ambitionierten Plänen für Europa und Amerika rückt nun Saudi-Arabien in den Fokus der Wachstumsstrategie.

8. CoreWeave-Aktie: Analysten warnen vor dem NVIDIA-Partner

Nach einem durchwachsenen Börsenstart hat das KI-Unternehmen CoreWeave an der Börse Fahrt aufgenommen. Doch zuletzt stockte die Rally deutlich.

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise legen am Donnerstag etwas zu.

10. Euro leicht im Minus

Der Euro gibt am Donnerstag etwas nach.