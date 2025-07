10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt setzt seine positive Entwicklung auch am Freitag fort.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,4 Prozent auf 24.470 Punkte hinzu. Damit nimmt er inzwischen sogar wieder seinen jüngsten Rekord bei 24.639 Punkten ins Visier.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:38 Uhr) einem Verlust von 0,18 Prozent bei 39.828,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite hingegen um 0,24 Prozent auf 3.525,30 Zähler.

Der Hang Seng zieht um 0,76 Prozent auf 24.685,84 Punkte an.

3. Netflix steigert Gewinn stärker als erwartet

Der Streaming-Riese Netflix hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht

4. Salzgitter senkt Prognose nach Quartalsverlust

Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Zur Nachricht

5. KI-Überflieger NVIDIA-Aktie: Auf dem Weg zur 10-Billionen-Dollar-Marke?

Eine führende Technologieanalystin prognostiziert, dass die NVIDIA-Aktie bis 2030 einen Marktwert von 10 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Zur Nachricht

6. Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Das Rivian-Spinoff Also Inc. konnte in einer neuen Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar einsammeln und erreicht damit eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar. Zur Nachricht

7. Bitcoin-Höhenflug katapultiert Satoshi Nakamoto nach oben in Liste der Superreichen

Die Rekordjagd am Kryptomarkt hat einen der größten Bitcoin-Besitzer zeitweise in die Top 10 der reichsten Menschen katapultiert. So hoch ist das Vermögen von Satoshi Nakamoto. Zur Nachricht

8. Zollrisiko unterschätzt? Deutsche Bank warnt vor Turbulenzen am Aktienmarkt

Noch rund zwei Wochen haben die EU und die Vereinigten Staaten Zeit, ein Handelsabkommen zu schließen. Deutsche Bank-Experten warnen vor einer Nicht-Einigung. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise stehen am Freitag im Plus.

10. Euro freundlich

Der Euro zeit sich am Freitagmorgen fester.