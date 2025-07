ROUNDUP/Aktien New York: Kurse schwächeln nach erneuten Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach anfangs weiteren Kursgewinnen und Rekorden moderat ins Minus gedreht. Neue Quartalsberichte unter anderem vom Streamingriesen Netflix überzeugten die Anleger nicht, während Konjunkturdaten einmal mehr nur am Rande interessierten.

Wer­bung Wer­bung

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 rutschte nach seinem Startrekord schnell ab und verlor zuletzt 0,14 Prozent auf 23.049,27 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 6.295,14 Punkte nach unten. Er hatte ebenfalls gleich zu Beginn eine Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,33 Prozent auf 44.338,06 Punkte. Hier warten die Anleger schon seit Anfang Dezember auf einen Rekord. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Nasdaq 100 damit ein Gewinn von 1,2 Prozent ab, wogegen der Dow knapp im Minus steht.

Im Nasdaq 100 war Netflix am Freitag mit einem Kursrückgang um gut 5 Prozent auf knapp 1.209 US-Dollar größter Verlierer. Ende Juni hatten die Aktien mit gut 1.341 Dollar einen Rekord aufgestellt, und im bisherigen Jahresverlauf zählen sie immer noch zu den besseren Indexwerten. Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen fielen zwar in so gut wie allen wichtigen Punkten etwas besser als von Analysten erwartet aus. Händler zufolge hatten einige Investoren aber darauf gesetzt hatten, dass Netflix die Erwartungen deutlicher übertrifft. Gerade der Gewinn je Aktie lag nur knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Auch die Titel von American Express litten mit minus 3,1 Prozent unter Gewinnmitnahmen, obwohl der Kreditkartenanbieter ein starkes Wachstum verzeichnete und weiter zulegen will. Allerdings ging der Nettogewinn zurück, der im Vorjahr vom Verkauf eines Unternehmensteils profitiert hatte.

Wer­bung Wer­bung

Beim Mischkonzern 3M mussten die Anteilseigner ungeachtet besser als erwarteter Zahlen und einer Prognoseanhebung einen Kursrückgang von 3,6 Prozent verkraften. Damit waren die Aktien Schlusslicht im Dow.

Für die Titel des Ölfeld-Dienstleisters Schlumberger ging es nach Vorlage des Quartalsberichts um 3,9 Prozent bergab. Dieser belegte einen deutlicheren Gewinnrückgang als von Analysten prognostiziert.

Dagegen schafften es die Aktien von Charles Schwab auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 2 Prozent. Der Finanzdienstleister überraschte mit seiner Ergebnisentwicklung positiv./gl/he