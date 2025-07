Aktien New York Ausblick: Nasdaq 100 winkt Rekord - Google stark, Tesla schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck von Quartalszahlen großer US-Techkonzerne zeichnet sich am US-Aktienmarkt am Donnerstag keine einheitliche Richtung ab. Zudem bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch eine Dämpfer.

Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG eine Stunde vor dem Börsenstart 0,64 Prozent schwächer auf 44.724 Punkte.

Am Vortag hatte das Wall-Street-Barometer erstmals seit Januar wieder die Marke von 45.000 Punkten übersprungen und sich seinem Rekordhoch genähert, gestützt von einem Zollabkommen zwischen den USA und Japan sowie einer womöglich bevorstehenden Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union.

Beim technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG am Donnerstag ein Plus 0,87 Prozent auf 23.363 Punkte. Damit würde der Index einen Höchststand erreichen.

Im Blick stehen am vorletzten Handelstag der Woche die Quartalszahlen der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sowie des E-Fahrzeugherstellers Tesla. Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst rasant weiter, während der Internet-Konzern seine Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz umgestaltet. Brad Erickson von der kanadische Bank RBC sprach selbst gemessen an den hohen Vergleichswerten aus dem Vorjahr von einem sehr starken Quartal. Die A-Aktien von Alphabet gewannen vorbörslich 3,8 Prozent.

Anders sieht es bei Tesla aus. Hier droht die Kurserholung im Juli größtenteils verloren zu gehen. Im vorbörslichen Handel rutschten die Papiere um mehr als 6 Prozent ab. Tesla verbuchte nach gesunkenen Auslieferungen den zweiten Gewinnrückgang in Folge, auch weil dem Konzern verstärkte Konkurrenz anderer Hersteller zu schaffen macht. Die kurzfristigen fundamentalen Aussichten blieben herausfordernd, schrieb Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS.

Das IT-Unternehmen IBM konnte im zweiten Quartal die hohen Erwartungen an das Softwaregeschäft nicht erfüllen. Die Aktien sanken ebenfalls um mehr als 6 Prozent. Sehr schwach nach Quartalszahlen präsentierten sich zudem die Papiere des Chemiekonzerns Dow Inc (Dow) und der Fluggesellschaft American Airlines, die um fast 10 beziehungsweise um 7 Prozent abrutschten./ajx/mis