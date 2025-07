Kreditlinie

Airbus hat sich bereit erklärt, Spirit AeroSystems mit weiteren 94 Millionen US-Dollar finanziell unter die Arme zu greifen.

Gemäß dem geänderten Memorandum wird Airbus Spirit nun ein Gesamtpaket von 152 Millionen Dollar zahlen, wie aus einer am Mittwoch bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Erklärung hervorgeht. Airbus wird Spirit demnach außerdem eine unverzinsliche Kreditlinie in Höhe von 107 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, die Spirit für Vorauszahlungen für die Produktion und die fortgesetzte Lieferung bestimmter Produkte an Airbus verwenden wird.

Airbus hatte im April mitgeteilt, dass die Transaktion und der offizielle Betriebsübergang vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen sein würden.

Via XETRA steigt die Airbus-Aktie zeitweise um 0,54 Prozent auf 182,12 Euro.

