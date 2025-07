Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 182,24 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 182,24 EUR. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 183,16 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.269 Airbus SE-Aktien.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 184,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 31,55 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 186,33 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

