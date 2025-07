Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 180,96 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 180,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 181,02 EUR. Bei 179,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 53.598 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 184,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 45,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 186,33 EUR.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 13,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Airbus SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

