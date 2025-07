Donald Trump Jr.-Investment

Das Börsendebüt eines von Präsidentensohn Donald Trump Jr. unterstützten Online-Waffenhändlers ist zum Rohrkrepierer geworden.

Die Aktie der Firma GrabAGun schloss den ersten Handelstag mit einem Minus von knapp 24 Prozent bei 13,12 US-Dollar ab.

Am Donnerstag sieht es vorbörslich nicht besser aus: Das Papier verliert an der NYSE weitere 0,53 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Trump Jr. war zuvor unter den Investoren und Managern von GrabAGun, die begleitet von "USA!"-Rufen die Glocke zum Auftakt des Handels an der New Yorker Börse NYSE läuteten.

Der Trump-Sohn hält dem Börsenprospekt zufolge rund ein Prozent der GrabAGun-Aktien. Der Anteil dürfte nach dem Kurssturz rund vier Millionen Dollar wert sein. Der Online-Händler für Waffen und Munition war über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Blankoscheck-Firma an den Markt gegangen. Trump Jr. ist bei der Investmentfirma 1789 Capital aktiv und zog auch in den Verwaltungsrat von GrabAGun ein.

Er investiert bevorzugt in Unternehmen, die für politische Werte von Donald Trumps MAGA-Bewegung ("Make America Great Again") stehen.

