Millionensummen: Das geschieht mit den Lotto-Einnahmen, die nicht ausgeschüttet werden

Das staatliche Lotteriemonopol

Durch das staatliche Lotteriemonopol gibt es in Deutschland klare Regeln wenn es um das Thema Lotto spielen geht. Den Grundstein dafür hat der Preußenkönig Friedrich II. gelegt, als er 1763 das Königliche Majestätsrecht auf Glücksspiele unterzeichnete. Dadurch stellen Staat und Bundesländer nun schon seit mehr als 250 Jahren sicher, dass Lottoziehungen nicht manipuliert und Lottogewinne auch tatsächlich ausgeschüttet werden. Hinzu kommt, dass der deutsche Staat durch Werbekampagnen und weitere Maßnahmen immer wieder auf die Gefahren des Glücksspiels aufmerksam macht und so durch öffentliche Hand Prävention betrieben wird. Um diese und weitere Kosten zu decken, werden in Deutschland die Lottogelder verteilt.

Die Verwendung der Lotto-Einnahmen

In Deutschland ist die Verwendung der Lotto-Einnahmen per Gesetz festgelegt. Dabei darf lediglich die Hälfte der Einnahmen für die Gewinnausschüttung verwendet werden. Der Rest ist wie folgt aufgeteilt: 23 Prozent der Einnahmen gehen an die Bundesländer. Diese nutzen die zweckgebundenen Konzessionsabgaben dann maßgeblich für die Förderung des kulturellen Angebots, Sportveranstaltungen, den Schutz der Umwelt und für verschiedene Jugendangebote. Für welche Fördermaßnahme das Geld letztendlich jedoch zum Einsatz kommt, entscheidet das jeweilige Bundesland eigenverantwortlich. Insgesamt 16,7 Prozent der Lotto-Einnahmen werden für die Lotteriesteuer abgezogen und gehen an die Länder. Die jeweiligen Annahmestellen der Lottogesellschaft erhalten 7,5 Prozent Provision. während die Gesellschaften selbst mit 2,8 Prozent für Verwaltungskosten den geringsten Satz der Lotto-Einnahmen erhalten.

25 Millionen Teilnehmer

Wer jetzt denkt, Lotto spielen sei längst nicht mehr im Trend, liegt mit dieser Annahme falsch, denn laut einer Umfrage des IfD Allensbach spielen mehr als 21 Millionen Deutsche regelmäßig Lotto oder Toto. Dabei konnten sich im vergangenen Jahr 125 Spieler Gewinne in Millionenhöhe sichern, wie die im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) federführende Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte. Dabei ist das Samstags-Spiel "6 aus 49" seit Jahren die beliebteste Spielweise.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PeJo / Shutterstock.com