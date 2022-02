Hund, Katze, Maus: So viel kostet ein Haustier im Durchschnitt

Rund 40 Millionen Deutsche besitzen ein Haustier - sprich, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung teilt ihr Leben mit einem tierischen Freund. Neben der Aussicht auf eine tolle gemeinsame Zeit inklusive ausgedehnter Spaziergänge mit der Fellnase oder einer Spielstunde mit der Katze, sollten sich zukünftige Tierbesitzer jedoch auch darüber klar werden, was mit dem Besitz eines Heimtiers auf sie zukommt: Jahrelange Verantwortung und teils nicht unerhebliche Kosten - die man in den allermeisten Fällen aber natürlich gerne in Kauf nimmt.

Die Katze - Deutschlands beliebtestes Haustier

Katzen sind Deutschland beliebtestes Haustier, in rund 26 Prozent der deutschen Haushalte lebten laut dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) im Jahr 2020 eine oder mehrere Samtpfoten. Da Katzen keine Einzelgänger sind, sollte sich ein neuer Besitzer grundsätzlich überlegen, ob er sich nicht noch eine zweite Katze holt. In der Anschaffung sind die Stubentiger nicht unbedingt teuer, solange keine Rassekatzen gewünscht sind. Der Deutsche Tierschutzbund veranschlagt Kosten von 100 bis zu 2.000 Euro, je nachdem ob das Tier vom Tierheim oder Züchter geholt wird. Basiskosten wie Katzenstreu, Spielzeug, der Napf oder ein Körbchen belaufen sich laut dem Tierschutzbund im Durchschnitt auf 150 bis 500 Euro. Hinzu kommen jährlich anfallende Kosten wie Futter, Impfungen und Entwurmungen - in Summe geht der Tierschutzbund hier von 700 Euro aus. Je nach individuellen Umständen kommen noch Operationen beziehungsweise Kastrationen obendrauf. Über den gesamten Zeitraum eines Katzenlebens von 16 Jahren würden sich die Haltungskosten einer Katze im Mittel nach den Berechnungen des Tierschutzbunds auf 11.450 Euro belaufen. Damit sind Katzen in ihrer Haltung aber nicht am teuersten.

Der treue Vierbeiner - So viel Ausgaben sollten für einen Hund kalkuliert werden

Ebenfalls sehr beliebt unter den Deutschen sind Hunde: 10,7 Millionen Fellnasen lebten 2020 laut IVH in 21 Prozent aller deutschen Haushalte. Bei Hunden können die Anschaffungs- und Haltungskosten je nach Rasse und Größe stark variieren, deshalb gibt der Tierschutzbund weite Preisspannen an. Dementsprechend kann ein Hund bei der Anschaffung von 200 Euro aufwärts bis zu mehreren Tausend Euro kosten - dabei wären die 200 Euro die Schutzgebühr des Tierheims. Die erstmalig anfallenden Kosten für die Grundausstattung wie Napf, Leine, Körbchen, Kotbeutel und Spielzeug können zwischen 60 und 300 Euro liegen. Darüber hinaus summieren sich die jährlich anfallenden Kosten für Futter, Entwurmungen, die Hundesteuer, eine Hundehaftpflichtversicherung und Impfungen auf 750 bis 1.200 Euro. Die individuellen Extrakosten für hohe Tierarztrechnungen oder anderweitige Ausgaben müssen ebenfalls bedacht werden. Insgesamt geht der Tierschutzbund für einen 14-jährigen Hund je nach Größe von insgesamt 12.000 bis 17.000 Euro Haltungskosten aus.

Kleintiere - Auch Nager benötigen einiges

Auch Kaninchen, Meerschweinchen und Hasen erfreuen sich in der deutschen Bevölkerung großer Beliebtheit. Die kleinen Nager sind gerade als Haustiere für Kinder gefragt, außerdem sind sie in der Haltung preiswerter und weniger aufwendig als beispielweise Hunde. Meerschweinchen und Hasen kosten dem Tierschutzbund zufolge durchschnittlich 25 Euro beim Kauf. Da sie jedoch nicht allein leben sollten, wird immer die Anschaffung von zwei Kleintiere empfohlen, sodass sich die Kosten letztendlich auf rund 50 Euro belaufen. Die Grundausstattung aus Käfig, Trinkfalsche, Einstreu, Futternapf und Interieur summiert sich auf 100 bis 300 Euro. Jährlich müssen Besitzer mit Haltungskosten von circa 690 Euro rechnen. Ferner kommen individuelle Zusatzkosten hinzu. Für zehn Jahre betragen die Kosten für zwei Nager demzufolge mindestens 7.000 Euro.

Hamster sind hingegen noch einmal deutlich schonender für den Geldbeutel. Die Sparkasse kalkuliert für die kleinen Nager zehn Euro beim Kauf in der Zoohandlung - und da Hamster Einzelgänger sind, sollten sie auch einzeln gehalten werden. Monatlich fallen für den Zwerg rund 18 Euro für Futter, Einstreu und Spielzeug an, für einen Hamster mit einer Lebenserwartung von drei Jahren muss ein Besitzer schlussendlich also etwa 800 Euro bezahlen.

Der Kanarienvogel - Mit so viel Kosten muss bei Vögeln gerechnet werden

Wer sich für Vögel als Haustiere entscheidet, ist ebenfalls mit weniger hohen Haltungskosten konfrontiert. Web.de schreibt, dass ein Wellensittich oder Kanarienvogel mit zwölf Jahren Lebenszeit insgesamt rund 2.000 Euro kostet. Markt.de schlägt für die Grundausstattung mit Käfig und Spielzeug etwa 130 Euro vor, das Futter koste monatlich fünf bis 15 Euro. Die Tierarztkosten liegen laut Markt.de pro Besuch zwischen 20 und 50 Euro, sofern es nicht ein Notfall ist.

