Mit PayPal Geld sparen - So geht's

Mit ihren Sonderangeboten und Diensten bieten Onlinehändler ihren Kunden zahlreiche Möglichkeiten, um Geld zu sparen. Doch nicht nur Händler kommen den Kunden in dieser Hinsicht entgegen. Auch bei Bezahldiensten kann man einiges an Geld zurückbekommen. So beispielsweise bei PayPal

Geld sparen mit Retouren-Trick

Mit seinem Dienst konnte sich PayPal zu einem der beliebtesten Bezahldienste hocharbeiten. Per Knopfdruck können Kunden die Rechnungen ihrer Online-Käufe bequem von zuhause aus begleichen. Was viele aber nicht wissen: Man kann per PayPal auch einiges an Geld zurückerstattet bekommen. Und zwar über den Rücksende-Service. Bis zu 300 Euro können auf diese Weise im Jahr gespart werden.

Voraussetzung ist, dass man ein gültiges privates PayPal-Konto hat und die Bezahlung der Ware auch über PayPal erfolgt ist. Des Weiteren muss der Dienst eigenhändig im eigenen Nutzeraccount aktiviert werden. Schließlich gilt der Service nur für Bestellungen, deren Versand und Rückversand kostenpflichtig sind. Auch werden nur Retouren berücksichtigt, die per Standardversand zurückgesendet wurden.

Der Dienst erlaubt im Jahr zwölf Rücksendungen mit einem Wert von jeweils bis zu 25 Euro. Was man tun muss, um den Service zu beanspruchen? Auf jeden Fall den Beleg aufbewahren. Außerdem kann der Service nur innerhalb von 30 Tagen geltend gemacht werden. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann man einen Antrag auf Rückerstattung der Retouren-Kosten stellen und das Geld zurück bekommen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com