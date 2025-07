PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Nachmittag

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 63,67 EUR.

Um 15:49 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 63,67 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 63,64 EUR. Bei 64,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.864 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,14 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 0,83 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

