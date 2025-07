PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,83 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 68,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.969 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,37 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

