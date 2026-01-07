DAX25.127 ±0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Wandelschuldverschreibungen

MTU-Aktie in Rot: Wandelanleihe zur vorzeitigen Schuldentilgung geplant

08.01.26 09:32 Uhr
MTU-Aktie schwächer: Fällige Anleihe soll mit neuer Wandelanleihe finanziert werden | finanzen.net

MTU Aero Engines will mit einer neuen Wandelanleihe ausreichend Geld einsammeln, um einen ausstehenden Schuldtitel vorzeitig abzulösen, der im nächsten Jahr fällig wird.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
393,90 EUR -0,60 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Triebwerksspezialist MTU kündigte die Ausgabe nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro an. Zugleich bot er Investoren der Wandelschuldverschreibung 2027 an, ihre Schuldtitel für den kompletten Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zurückzukaufen - zu einem anfänglichen Kaufpreis von 118,30 Prozent des Nennbetrags. Hinzu kommen ausstehende Zinsen.

Wer­bung

Die MTU-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent leichter bei 393,40 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
06.01.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
02.01.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.01.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
02.01.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
24.11.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.12.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen