OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz ...
KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz
wirtschaftlicher Unsicherheit stabil
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-Venture-Capital-Dashboard verzeichnet 2025 7,2 Milliarden Euro
Investitionen in deutsche Start-ups
- KI-Deals mit Rekordjahr
- Erneut Anstieg bei der Anzahl der Exits
Der deutsche Markt für Wagniskapital erreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen
von 7,2 Milliarden Euro trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit
das Niveau der Vorjahre. 2024 lag das Volumen bei 7,4 Milliarden Euro, 2023 bei
7,1 Milliarden Euro. Das Abschlussquartal des Jahres war mit zwei Milliarden
Euro das zweitstärkste Quartal.
Das sind die Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research
quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt)
veröffentlicht.
Dr. Dirk Schuhmacher, Chefvolkswirt der KfW, erklärt: "Die Investitionsaktivität
auf dem deutschen VC-Markt war 2025 zwar solide. Im internationalen Vergleich
bleibt Deutschland jedoch hinter der Dynamik in anderen Ländern wie
Großbritannien, Frankreich und insbesondere den USA zurück. In der jeweiligen
Entwicklung der VC-Märkte kommt also auch die unterschiedliche konjunkturelle
Dynamik in diesen Ländern zum Ausdruck."
Im Segment künstliche Intelligenz (KI) verzeichnet Deutschland ein Rekordjahr:
Das Gesamtvolumen erreichte rund 2,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa zwei
Fünfteln des gesamten Investitionsvolumens auf dem deutschen VC-Markt.
KI-Start-ups bleiben ein zentraler Wachstumstreiber.
Der Bereich Sicherheit gehört 2025 mit 17 Prozent des deutschen
Investitionsvolumens ebenfalls zu den Gewinnern. Dazu zählen unter anderem
Cybersicherheit sowie Technologien zur Abwehr physischer Bedrohungen. Start-ups
und ihre Investoren adressieren also zusehends die neuen Bedarfe nach
innovativen Sicherheitstechnologien im Zuge geopolitischer Herausforderungen.
2025 erfolgten in Deutschland 164 Ausstiege aus VC-Beteiligungen (Exits), erneut
mehr als im Vorjahr (2024: 154). Die Bewertungen der veräußerten Unternehmen und
damit der Exiterlöse ziehen seit zwei Jahren aber nur langsam an. Eine zentrale
Stütze für einen positiven Aufschwung auf dem VC-Markt in den kommenden Jahren
wäre eine Belebung der Exit-Märkte mit entsprechenden Rückflüssen an die
Investoren.
Der deutsche VC-Markt präsentiert sich weiterhin selektiver als während der
Hochphasen in den Jahren 2021 und 2022. Die Zahl der Finanzierungsrunden
deutscher Start-ups sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1.444 (2024:
1.540). Zugleich hat sich die Situation der aussichtsreichsten Start-ups
gegenüber 2024 verbessert, denn die durchschnittliche Größe der eingeworbenen
Finanzierungsrunden stieg erneut an. Finanzierungen von Scale-ups nahmen mit
einem Anteil von 49 Prozent weiter an Bedeutung zu. Rund ein Drittel des
Dealvolumens wurde von inländischen Investoren getragen.
