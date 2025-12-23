DAX25.122 ±0,0%Est505.912 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz ...

08.01.26 09:37 Uhr

KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz

wirtschaftlicher Unsicherheit stabil

Wer­bung

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-Venture-Capital-Dashboard verzeichnet 2025 7,2 Milliarden Euro

Investitionen in deutsche Start-ups

- KI-Deals mit Rekordjahr

- Erneut Anstieg bei der Anzahl der Exits

Der deutsche Markt für Wagniskapital erreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen

von 7,2 Milliarden Euro trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit

Wer­bung

das Niveau der Vorjahre. 2024 lag das Volumen bei 7,4 Milliarden Euro, 2023 bei

7,1 Milliarden Euro. Das Abschlussquartal des Jahres war mit zwei Milliarden

Euro das zweitstärkste Quartal.

Das sind die Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research

quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt)

veröffentlicht.

Dr. Dirk Schuhmacher, Chefvolkswirt der KfW, erklärt: "Die Investitionsaktivität

Wer­bung

auf dem deutschen VC-Markt war 2025 zwar solide. Im internationalen Vergleich

bleibt Deutschland jedoch hinter der Dynamik in anderen Ländern wie

Großbritannien, Frankreich und insbesondere den USA zurück. In der jeweiligen

Entwicklung der VC-Märkte kommt also auch die unterschiedliche konjunkturelle

Dynamik in diesen Ländern zum Ausdruck."

Im Segment künstliche Intelligenz (KI) verzeichnet Deutschland ein Rekordjahr:

Das Gesamtvolumen erreichte rund 2,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa zwei

Fünfteln des gesamten Investitionsvolumens auf dem deutschen VC-Markt.

KI-Start-ups bleiben ein zentraler Wachstumstreiber.

Der Bereich Sicherheit gehört 2025 mit 17 Prozent des deutschen

Investitionsvolumens ebenfalls zu den Gewinnern. Dazu zählen unter anderem

Cybersicherheit sowie Technologien zur Abwehr physischer Bedrohungen. Start-ups

und ihre Investoren adressieren also zusehends die neuen Bedarfe nach

innovativen Sicherheitstechnologien im Zuge geopolitischer Herausforderungen.

2025 erfolgten in Deutschland 164 Ausstiege aus VC-Beteiligungen (Exits), erneut

mehr als im Vorjahr (2024: 154). Die Bewertungen der veräußerten Unternehmen und

damit der Exiterlöse ziehen seit zwei Jahren aber nur langsam an. Eine zentrale

Stütze für einen positiven Aufschwung auf dem VC-Markt in den kommenden Jahren

wäre eine Belebung der Exit-Märkte mit entsprechenden Rückflüssen an die

Investoren.

Der deutsche VC-Markt präsentiert sich weiterhin selektiver als während der

Hochphasen in den Jahren 2021 und 2022. Die Zahl der Finanzierungsrunden

deutscher Start-ups sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1.444 (2024:

1.540). Zugleich hat sich die Situation der aussichtsreichsten Start-ups

gegenüber 2024 verbessert, denn die durchschnittliche Größe der eingeworbenen

Finanzierungsrunden stieg erneut an. Finanzierungen von Scale-ups nahmen mit

einem Anteil von 49 Prozent weiter an Bedeutung zu. Rund ein Drittel des

Dealvolumens wurde von inländischen Investoren getragen.

Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter

Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW

/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark

t-in-Deutschland/)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6192212

OTS: KfW