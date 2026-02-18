DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5620 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
RELX Aktie

25,90 EUR
STU
25,76 EUR +0,12 EUR +0,47 %
ASX
Marktkap. 46,1 Mrd. EUR

KGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

08:01 Uhr
RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Die Aktien des Medienkonzerns und Datenbankanbieters seien ungerechtfertigterweise 30 Prozent niedriger bewertet als die der US-Konkurrenz, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend. Er hält den Weg für rund 9 Prozent operatives Ergebniswachstum in den kommenden drei bis vier Jahren für gut absehbar. Kerven geht wie Relx davon aus, dass das Thema KI die Nachfrage nach den Daten, Informationen und der Analytik der Briten noch antreiben wird. Seine Ergebnisprognose für 2030 hob Kerven um 8 Prozent an. Auf dieser Basis liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei lediglich 7./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

