Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Dienstagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Salzgitter zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 29,82 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 29,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 29,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.945 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 14,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 95,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,223 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 30,28 EUR angegeben.

Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 2,20 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 22.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,365 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

