Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Grün

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 27,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,38 EUR -0,68 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 09:07 Uhr 2,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 27,98 EUR. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 4.517 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,30 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,223 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,28 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,42 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Salzgitter-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,365 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

