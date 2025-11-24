Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Grün

Salzgitter im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 27,98 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 09:07 Uhr 2,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 27,98 EUR. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 4.517 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,30 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,223 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,28 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,42 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Salzgitter-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,365 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

