Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Nachmittag zu

24.11.25 16:10 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 28,12 EUR zu.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 28,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,88 EUR. Bei 27,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 62.728 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 19,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 45,84 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 30,28 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 10.11.2025. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,34 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Salzgitter.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,365 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

mehr Analysen