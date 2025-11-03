DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.388 +1,4%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.526 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1563 +0,1%Öl 64,05 +0,6%Gold 4.109 +2,7%
Salzgitter Aktie

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
Salzgitter
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,76 €		 Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,44%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

21:01 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:26 Salzgitter Halten DZ BANK
12:31 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:21 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

