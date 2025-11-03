Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
29,76 €
|Abst. Kursziel*:
-6,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,44%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
