Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagmittag stärker
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 28,12 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 28,12 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 28,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.077 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 84,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.
Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 22.03.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,365 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro
Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne
Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen