DAX23.215 +0,5%Est505.520 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagmittag stärker

24.11.25 12:06 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 28,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,38 EUR -0,68 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 28,12 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 28,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.077 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 84,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 22.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,365 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen