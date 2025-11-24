Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagmittag stärker

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 28,12 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 28,12 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 28,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.077 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 84,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 22.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,365 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

