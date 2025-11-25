Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit grünen Vorzeichen

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:44 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,06 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,24 EUR. Bei 28,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 44.483 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,68 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,223 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,28 EUR an.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,75 EUR. Im letzten Jahr hatte Salzgitter einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,42 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,48 Mrd. EUR gelegen.

Am 23.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.03.2027 dürfte Salzgitter die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,365 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

