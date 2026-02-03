DAX24.405 -0,8%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'

05.02.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
49,08 EUR 1,68 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

