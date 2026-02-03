ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
