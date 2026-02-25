Danone Aktie
Marktkap. 46,78 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 82,40 auf 83,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis
Zusammenfassung: Danone Hold
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,78 €
|Abst. Kursziel*:
14,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
|
Analyst Name:
Matthew Abraham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
