Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Danone Hold

08:36 Uhr

Danone Hold

08:36 Uhr
Danone Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 82,40 auf 83,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Hold

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,78 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name:
Matthew Abraham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:36 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
23.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net Lukratives Danone-Investment? EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
dpa-afx Danone-Aktie sinkt dennoch: Stärkeres Wachstums als gedacht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie fällt: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
RTE.ie Danone confident about 2026 after China drives sales beat
RTE.ie Danone recalls further batches of infant formula
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
Korea Times Danone recalls batches of Aptamil baby formula in Germany, letter shows
Irish Times Recalled Danone Aptamil product was also sold in Ireland, regulator warns
Financial Times Danone shares slide as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
RSS Feed
