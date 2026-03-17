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ISIN FR0000120644

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Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:01 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
73,56 EUR 0,42 EUR 0,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Bei den defensiven und niedrig bewerteten Nahrungsmittelherstellern bestehe ein vergleichsweise geringes Umsatzkosten-Risiko. Pannutis Favorit ist Danone./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,12 €		 Abst. Kursziel*:
23,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,35%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

27.02.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
23.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
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