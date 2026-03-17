Danone Aktie
Marktkap. 46,63 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Bei den defensiven und niedrig bewerteten Nahrungsmittelherstellern bestehe ein vergleichsweise geringes Umsatzkosten-Risiko. Pannutis Favorit ist Danone./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,12 €
|Abst. Kursziel*:
23,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,35%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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