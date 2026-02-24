Danone Aktie
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Danone S.A.
|19:41
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
