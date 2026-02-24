DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.578 +0,8%Top 10 Crypto 8,6735 +6,0%Nas 23.142 +1,2%Bitcoin 58.718 +8,0%Euro 1,1805 +0,3%Öl 71,04 -0,2%Gold 5.202 +1,1%
Danone Aktie

Marktkap. 46,54 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,46 €		 Abst. Kursziel*:
24,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

