Was unterscheidet sehr erfolgreiche Führungskräfte von denen, die weniger erfolgreich sind? Laut Amazon-CEO Andy Jassy liegt der Schlüssel im Willen, kontinuierlich lernen zu wollen.

Seit 2021 Amazon-CEO

Andy Jassy wurde im Jahr 2021 zum Nachfolger von Amazon-Gründer Jeff Bezos ernannt und leitet seitdem das Unternehmen als CEO und Präsident. Er arbeitet seit 1997 bei Amazon und hat seitdem verschiedene Rollen in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens übernommen. Unter anderem gründete und leitete er Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens.

Lernbereitschaft ist die wichtigste Eigenschaft

In einem Video, das auf dem YouTube-Kanal von Amazon gepostet wurde, geht Jassy auf Grundsätze von Führungskräften ein. "Man muss unersättlich und hungrig sein, um Wege zum Lernen zu finden", so Jassy. Diese Fähigkeit sei der Unterschied zwischen Personen, deren Karriere sich sehr positiv entwickelt habe und denjenigen, deren Karriere stagniere. "In dem Moment, in dem du denkst, dass es für dich nicht mehr viel zu lernen gibt, ist der Moment, in dem du dich als Individuum und als Lernender zurückziehst.", so Jassy.

Bewusstsein für eigene Schwächen

Wichtig sei es, sich klarzumachen, dass man nicht alles bereits wisse und dass es noch viel zu lernen gebe. Selbst wenn man lange Zeit investiert habe, um ein bestimmtes Gebiet zu erlernen, könne sich dieses "sehr schnell auf den Kopf stellen." Anstatt sich dadurch bedroht oder ängstlich zu fühlen, sollte man dieses Gefühl als Teil des Spaßes an dem, was man tut, betrachten. Es sei wichtig, in der Lage zu sein, sich selbst einzuschätzen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man selbst und das eigene Team gut machen würde und wo es noch Verbesserungspotenzial gebe.

Jeden Tag ein bisschen besser

Sobald man die Schwächen identifiziert hat, müsse man einen konkreten Plan entwickeln, wie man die Probleme beheben könne. Er kenne viele Menschen, die Schwierigkeiten hätten, die notwendigen Änderungen tatsächlich umzusetzen. Man müsse einerseits einen Plan haben, wie man die Änderungen durchführt, und diese dann auch konsequent umzusetzen. "Versuchen Sie, jeden einzelnen Tag und jede einzelne Woche, in der Sie zur Arbeit kommen, ein kleines bisschen besser zu werden", rät Jassy.



Redaktion finanzen.net