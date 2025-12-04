GNW-Adhoc: DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an
04. Dec 2025 / 12:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an
Langen, den 4. Dezember 2025. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real
Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr
2025 aufgrund von bewusst in das kommende Jahr verschobenen
Verkaufstransaktionen eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als zum
Jahresanfang geplant. Daraus ergibt sich ein größeres Portfolio, aus dem höhere
Mieteinnahmen und infolgedessen höhere Funds from Operations I (FFO I nach
Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) resultieren.
Außerdem konnten die Kostenpositionen sowohl auf Immobilien- als auch auf
Gesellschaftsebene unterhalb der Planwerte gehalten werden, was ebenfalls eine
erhöhende Wirkung auf die Funds from Operations I entfaltet.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute in Anbetracht der
angepassten Verkaufserwartungen und niedrigeren Kostenerwartung beschlossen, die
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Folglich erwartet der Vorstand
nunmehr Mieteinahmen im oberen Bereich der bisherigen Prognose von EUR 52,0 Mio.
bis EUR 54,0 Mio. und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor
Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) von EUR 9,0 Mio. bis EUR
11,0 Mio. (bisher EUR 5,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio.).
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| |Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| |63225 Langen |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+496103372490 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 6103 3724911 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |info@demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://www.demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |
| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |
| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|09.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|20.04.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|22.02.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|02.03.2007
|MAGNAT Real Estate Opportunities beobachten
|Nebenwerte Journal
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen