DAX23.884 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.516 -0,9%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,94 +0,3%Gold4.198 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

GNW-Adhoc: DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

04.12.25 12:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0,41 EUR -0,01 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

Wer­bung

04. Dec 2025 / 12:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

DEMIRE passt Prognose aufgrund größerer Portfoliobasis und niedrigerer Kosten an

Wer­bung

Langen, den 4. Dezember 2025. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real

Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft") erwartet für das Geschäftsjahr

2025 aufgrund von bewusst in das kommende Jahr verschobenen

Verkaufstransaktionen eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als zum

Jahresanfang geplant. Daraus ergibt sich ein größeres Portfolio, aus dem höhere

Mieteinnahmen und infolgedessen höhere Funds from Operations I (FFO I nach

Wer­bung

Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) resultieren.

Außerdem konnten die Kostenpositionen sowohl auf Immobilien- als auch auf

Gesellschaftsebene unterhalb der Planwerte gehalten werden, was ebenfalls eine

erhöhende Wirkung auf die Funds from Operations I entfaltet.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute in Anbetracht der

angepassten Verkaufserwartungen und niedrigeren Kostenerwartung beschlossen, die

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Folglich erwartet der Vorstand

nunmehr Mieteinahmen im oberen Bereich der bisherigen Prognose von EUR 52,0 Mio.

bis EUR 54,0 Mio. und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor

Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) von EUR 9,0 Mio. bis EUR

11,0 Mio. (bisher EUR 5,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio.).

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 6103 372 4944

Email: stinauer@demire.ag

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| |Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| |63225 Langen |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+496103372490 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 6103 3724911 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |info@demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |

| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |

| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
19.05.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
09.04.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
20.03.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
10.01.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
20.08.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
19.05.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
09.04.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
20.03.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
10.01.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.08.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
09.08.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
20.04.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
22.02.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
02.03.2007MAGNAT Real Estate Opportunities beobachtenNebenwerte Journal
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen