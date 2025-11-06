GNW-News: DEMIRE verzeichnet erwarteten Ergebnisrückgang infolge von Immobilienverkäufen in den ersten drei Quartalen 2025
* Mieterträge sinken infolge des geringeren Portfolioumfangs auf EUR 41,4 Mio.
(Vorjahr: EUR 50,6 Mio.)
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
verringern sich auf EUR 8,3 Mio. (Vorjahr: EUR 23,0 Mio.)
* Prognose für 2025 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 52,0 und EUR 54,0
Mio.; FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 5,0 und EUR 7,0 Mio.
Langen, den 6. November 2025. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 den erwarteten
Ergebnisrückgang. Dieser liegt im Rahmen der Prognose und ist im Wesentlichen
auf die gezielte Reduzierung des Immobilienportfolios zurückzuführen.
Rückgang der Mieterträge und FFO I setzt sich infolge der Portfoliobereinigung
fort
Die Mieterträge verringern sich auf EUR 41,4 Mio. (9M 2024: EUR 50,6 Mio.). Das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -28,1
Mio. (9M 2024: EUR -13,8 Mio.). Der Rückgang ist vorwiegend auf ein niedrigeres
Ergebnis aus der Vermietung von Immobilien zurückzuführen (EUR -6,5 Mio. ggü.
Vorjahr) sowie auf Abschreibungen von ausgereichten Darlehen an die nunmehr
entkonsolidierten LIMES-Gesellschaften (EUR 16,5 Mio.). Gegenläufig wirkten
niedrigere Verwaltungsaufwendungen (EUR -1,2 Mio. ggü. Vorjahr) und geringere
sonstige betriebliche Aufwendungen (EUR -5,5 Mio. ggü. Vorjahr).
Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen sinken auf EUR 8,3 Mio. (9M 2024: EUR 23,0 Mio.). Der
Rückgang ist ebenfalls eine Folge des verringerten Immobilienvolumens des
Portfolios, das sich über niedrigere Mieterträge auf die FFO I auswirkt.
Stabile Vermietungsleistung in einem anspruchsvollen Marktumfeld
Trotz des kleineren Portfolios und der herausfordernden Wirtschaftslage blieb
die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2025 mit 56.200 m² (9M
2024: 60.310 m²) nahezu stabil. Neuabschlüsse, unter anderem in den Objekten in
Langenfeld und Flensburg, trugen mit 18 Prozent zum Ergebnis bei, während 82
Prozent auf Vertragsverlängerungen - unter anderem in Kempten, Celle und Zittau
- zurückzuführen sind. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2025 auf 17,4 Prozent
(31.12.2024: 15,1 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(WALT) des gesamten Portfolios stieg leicht auf 4,7 Jahre (31.12.2024: 4,6
Jahre).
Frank Nickel, CEO der DEMIRE:?Auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen
Umfeld beweisen wir Stärke: Unser zielgerichtetes Asset Management sorgt für
stabile Vermietungsleistungen, während wir unsere operative Effizienz stetig
steigern. Ab dem kommenden Jahr erschließen wir darüber hinaus mit dem neuen
Center-Management des Imotex in Neuss zusätzliche Ertragspotenziale für unsere
B2B-Immobilie. Zudem setzen wir in unserem Portfolio schrittweise
Energieeinsparungen um - zum Vorteil unserer Mieter und der Umwelt."
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank geringfügig auf rund EUR 735,3 Mio.
(31.12.2024: EUR 779,3 Mio.). Der Rückgang des Portfoliowertes ist überwiegend
durch Immobilienverkäufe bedingt. Hierzu Ralf Bongers, CIO der DEMIRE:?In einem
weiterhin verhaltenen Transaktionsmarkt haben wir gezielt nicht
strategiekonforme und reife Objekte veräußert und damit unser Portfolio weiter
fokussiert und gestärkt. Dabei gehen wir umsichtig und selektiv vor - teilweise
stellen wir Verkaufsprozesse auch zurück, wenn das durch Asset Management-
Maßnahmen mögliche Wertsteigerungspotenzial nach unserer Auffassung noch nicht
in vollem Umfang ausgeschöpft ist."
Das negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im
Berichtszeitraum um EUR 0,65 je Aktie auf nun EUR 1,80 (31.12.2024: EUR 2,45)
sinken.
Steigende Liquidität und sinkende Netto-Verschuldung durch Verkäufe
Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum
mit 4,43 Prozent pro Jahr nahezu unverändert. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-
LTV) lag bei 43,0 Prozent und damit leicht oberhalb des Jahresendwertes von
2024 (40,9 Prozent). Gleichzeitig sank die Netto-Verschuldung auf EUR 362,2 Mio.
(31.12.2024: EUR 371,1 Mio.). Die liquiden Mittel stiegen primär aufgrund der
Verkäufe zum Stichtag auf EUR 49,8 Mio. (31.12.2024: EUR 44,8 Mio.). Dazu Tim
Brückner, CFO der DEMIRE:?Nach einer Phase verhaltener Marktaktivität sehen wir
derzeit ein wieder wachsendes Interesse von Investoren und Banken an
Finanzierungen mit Immobilienbezug. Dieser Trend wird durch unsere jüngsten
Abschlüsse untermauert: Im laufenden Jahr konnten wir fünf neue Darlehen mit
einem Gesamtvolumen von rund 75 Millionen Euro abschließen. Das bestätigt unsere
Einschätzung, dass die Finanzierungsbereitschaft am Markt sukzessive zurückkehrt
- ein positives Signal sowohl für unser Unternehmen als auch für die Branche
insgesamt."
Prognose für das Jahr 2025 bestätigt
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Es werden
Mieterträge zwischen EUR 52,0 und 54,0 Millionen (2024: EUR 65,3 Millionen) und
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
zwischen EUR 5,0 und 7,0 Millionen (2024: EUR 26,2 Millionen) erwartet.
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 6. November 2025
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 6. November 2025 um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation
für die ersten neun Monate 2025 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://www.nuways-ag.com/events/demire-q3-2025-earnings-call-eoixrt4z
Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der
Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2025- 01.01.2024-
(in EUR Mio.) 30.09.2025 30.09.2024
Mieterträge 41,4 50,6
Ergebnis aus der Vermietung 27,9 34,4
EBIT -28,1 -13,8
Finanzergebnis -38,3 -9,1
Periodenergebnis nach Steuern -60,7 -21,6
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen) 8,3 23,0
Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,08 0,22
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2025 31.12.2024
Bilanzsumme 886,0 951,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 625,5 724,7
Zahlungsmittel 49,8 44,8
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 121,1 76,7
Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender
Anteilseigner) 251,2 312,9
Eigenkapitalquote (in Prozent der Bilanzsumme) 20,4 25,4
Unverwässerter/Verwässerter NAV 189,7/189,7 258,1/258,1
NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,80/1,80 2,45/2,45
Netto-Verschuldung¹ 359,8 371,1
Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in Prozent 43,0 40,9
Portfoliokennzahlen 30.09.2025 31.12.2024
Immobilien (Anzahl) 46 51
Marktwert (in EUR Mio.) 735,3 779,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 53,9 56,4
Mietrendite (in Prozent) 7,3 7,2
EPRA-Leerstandsquote² (in Prozent) 17,4 15,1
WALT (in Jahren) 4,7 4,6
¹gemäß Anleihebedingungen
²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte
Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September
2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig
erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund
EUR 0,9 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Â°
