JETZT LIVE mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check

Den Überblick behalten

Rohstoffe, Edelmetalle, Leitindizes: Stehen die Märkte vor einem Bärenmarkt oder nur vor einer Korrektur? Das Webinar um 18 Uhr liefert einen klaren Rundumblick zur aktuellen Lage an den Märkten.

In einem Umfeld steigender Unsicherheit - besonders vor dem Hintergrund des Konflikts mit dem Iran, Spannungen im Taiwan und eines anhaltenden Krieges in der Ukraine -, schwankender Konjunkturdaten und geopolitischer Spannungen stellt sich für viele Anleger die zentrale Frage: Stehen die Märkte vor einem neuen Bärenmarkt - oder nur vor einer gesunden Korrektur? Das Webinar für erfahrene Anleger und solche, die es werden wollen, ordnet mit die aktuelle Lage ein und beleuchtet die wichtigsten Anlageklassen im Zusammenhang.

Im Fokus stehen zunächst Rohstoffe und Edelmetalle, die in unsicheren Phasen häufig als Seismograf für Risiken dienen. Wie reagieren Öl und Gold auf die jüngsten Marktbewegungen? Welche Signale senden Industriemetalle oder Energierohstoffe? Ergänzend werden passende Aktien aus diesen Sektoren betrachtet und in Relation zur Gesamtmarktlage gesetzt. Gleichzeitig geht es um die großen Indizes - von US-Märkten bis Europa - und darum, ob sich strukturelle Schwächen oder lediglich kurzfristige Übertreibungen abzeichnen.

Das Webinar am 9. März ab 18 Uhr verbindet technische Analyse mit makroökonomischer Einordnung und zeigt, wie unterschiedliche Märkte aktuell zusammenspielen. Ziel ist eine klare Orientierung: Wo entstehen Risiken, wo zeigen sich relative Stärken - und welche Szenarien sind für die kommenden Wochen realistisch? Ein strukturierter Rundumblick für alle, die in bewegten Zeiten den Überblick behalten möchten.

Eine Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Das Webinar wird Dir präsentiert von Goldman Sachs.

Dein Experte im Webinar

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.