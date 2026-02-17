DAX23.819 +1,8%Est505.796 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.748 +0,2%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.209 +1,2%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 140 Dollar

10.03.26 14:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
68,55 EUR -20,30 EUR -22,85%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals wie auch der Ausblick seien in Ordnung und wesentliche Entwicklungs-Updates gebe es nicht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag. Unternehmensseitig gebe es jedoch eine "überraschende und einigermaßen unorthodoxe Entwicklung" mit dem angekündigten Ausstieg der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Sie wollten einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen, gegen eine Minderheitsbeteiligung. Papadakis sieht dies mit gemischten Gefühlen. Der Abschied sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und es drohe zudem die Entstehung eines Konkurrenten. Sahin und Türeci könnten allerdings auch von einem gereiften Unternehmen mit seinen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen, so Papadakis. Und Biontech könnte damit sogar ein interessanteres Ziel für Pharmakonzerne werden, sofern der Tumor-Antikörper Pumitamig erfolgreich sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

mehr Analysen