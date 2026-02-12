DAX 23.969 +2,4%ESt50 5.837 +2,7%MSCI World 4.434 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.131 +2,0%Euro 1,1611 -0,2%Öl 91,16 +1,5%Gold 5.193 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,35 EUR -15,20 EUR -17,36 %
STU
84,77 USD +0,93 USD +1,11 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PSR2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US09075V1026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTX

Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

21:46 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
72,35 EUR -15,20 EUR -17,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 83,89		 Abst. Kursziel*:
64,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 84,77		 Abst. Kursziel aktuell:
62,79%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 137,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

21:46 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
14:31 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net Gechäftsupdate BioNTech-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang und Verlust in Q4 - Gründer verlassen Unternehmen BioNTech-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang und Verlust in Q4 - Gründer verlassen Unternehmen
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend im Bärenmodus
TraderFox BioNTech: Gründer kündigen Rückzug an und Aktie bricht vorbörslich um 18 % ein!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Biontech unter Druck - Gründer gehen und schaffen neue Firma
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 140 Dollar
dpa-afx BioNTech-Aktie im Sinkflug: Gründer verlassen Konzern und starten neues Unternehmen
dpa-afx Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust
dpa-afx GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
Deutsche Welle BioNTech founders step down to start new venture
Benzinga BioNTech Stock Tanks As Outlook, Founder Exit Rattle Bulls
Deutsche Welle BioNTech founders step down to start new venture
Deutsche Welle BioNTech founders step down to start new venture
MotleyFool Why BioNTech Stock Is Getting Crushed Today
Benzinga BioNTech Stock Tumbles As Co-Founders Pivot To New MRNA Venture
Benzinga FreightCar America Posts Downbeat Q4 Results, Joins BioNTech, PROG Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday&#39;s Pre-Market Session
MarketWatch Scientists behind COVID-19 vaccine will depart BioNTech
RSS Feed
BioNTech (ADRs) zu myNews hinzufügen