Abschreibungen

Druck im Private-Credit-Sektor: JPMorgan wertet Kreditportfolios ab - Aktie kaum belastet

11.03.26 14:41 Uhr
KI-Schock für Private Credit? JPMorgan zieht erste Konsequenzen - Aktie wenig belastet | finanzen.net

Der Boom im Private-Credit-Markt bekommt einen ersten Dämpfer. JPMorgan hat laut einem Bericht der Financial Times begonnen, einzelne Kreditpositionen vorsichtiger zu bewerten.

• JPMorgan nimmt Mark-downs bei Private-Credit-Positionen vor
• Vorsicht besonders bei Software-Finanzierungen
• Branche im Fokus wegen wachsender Risiken im 1,8-Billionen-Markt

Die Euphorie im Markt für Privatkredite erhält einen deutlichen Dämpfer. Wie die Financial Times berichtet, hat der US-Bankenriese JPMorgan Chase damit begonnen, den Wert bestimmter Kredite an Private-Credit-Gruppen nach unten zu korrigieren. Hintergrund seien wachsende Sorgen über die Kreditqualität, insbesondere im Technologiesektor.

Abschreibungen infolge der KI-Disruption

Dem Bericht zufolge, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, betreffen die Wertberichtigungen primär Kredite, die JPMorgan an private Kreditgeber vergeben hat, um deren Finanzierungen für Softwareunternehmen zu stützen. Die Bank sieht in diesem Segment ein erhöhtes Risiko, da viele etablierte Softwarefirmen durch den rasanten Fortschritt der Künstlichen Intelligenz (KI) in ihrem Geschäftsmodell bedroht sein könnten.

Diese interne Neubewertung durch JPMorgan spiegelt eine wachsende Vorsicht gegenüber Anlagen wider, die zuvor als stabil galten. Die Bank signalisiert damit, dass die Sicherheiten hinter diesen Krediten - oft die Cashflows und Bewertungen von Software-Abonnements - unter den neuen technologischen Vorzeichen nicht mehr den ursprünglichen Wertansätzen entsprechen.

Jamie Dimon mahnt zur Vorsicht

Die Strategieänderung folgt auf deutliche Signale der Konzernspitze. CEO Jamie Dimon hat in internen Sitzungen und gegenüber Investoren klargestellt, dass die Bank bei der Kreditvergabe gegen Software-Assets deutlich umsichtiger agieren werde. Diese restriktivere Haltung führt dazu, dass JPMorgan die Kreditlinien für Private-Credit-Fonds begrenzt, die stark in diesen Bereich investiert sind.

Dimon hatte bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, dass der unregulierte Markt für Privatkredite bei einem konjunkturellen Umschwung oder technologischen Umbrüchen zu systemischen Risiken führen könnte. Die aktuellen Markdowns werden in Finanzkreisen als konkrete Umsetzung dieser Warnungen interpretiert.

Kettenreaktion im 1,8-Billionen-Dollar-Markt

Die restriktive Haltung von JPMorgan steht in direktem Zusammenhang mit einer sich zuspitzenden Liquiditätskrise im gesamten Sektor. Während JPMorgan die fundamentale Kreditqualität anzweifelt, zeigen sich bei Branchengrößen wie BlackRock bereits die operativen Folgen dieser Verunsicherung. Die Abwertungen der Banken erhöhen den Druck auf Private-Credit-Fonds, was nervöse Anleger zu massiven Rücknahmeanträgen veranlasst. Dies führt zu einer gefährlichen Dynamik: Wenn Schwergewichte wie BlackRock Auszahlungen begrenzen müssen, validiert dies die Vorsicht von JPMorgan und verstärkt das Misstrauen gegenüber der Stabilität des gesamten 1,8 Billionen Dollar schweren Marktes.

Für die JPMorgan-Aktie haben die aktuellen Entwicklungen kaum Folgen: An der NYSE zeigt sich der Anteilsschein überschaubare 0,51 Prozent tiefer bei 287,26 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen