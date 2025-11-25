DAX 23.778 +0,2%ESt50 5.655 +0,0%MSCI World 4.375 +0,1%Top 10 Crypto 12,32 -0,4%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.369 +0,4%Euro 1,1595 +0,0%Öl 63,21 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
adesso Aktie

adesso Aktie
96,90 EUR +1,20 EUR +1,25 %
STU
Marktkap. 613,16 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol ADSGF

15:16 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal eine starke Nachfrage nach seinen Digitalisierungsangeboten verzeichnet und rechne in diesem Bereich weiterhin mit einer positiven Entwicklung, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erwartete Erholung des öffentlichen Sektors lasse jedoch noch auf sich warten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Hold

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
96,20 €		 Abst. Kursziel*:
-1,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

15:16 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 adesso Buy Warburg Research
13.11.25 adesso Kaufen SMC Research
13.11.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX im Minus
finanzen.net adesso SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
StockXperts adesso: Optimistisch für 2025
Aktien-Global adesso: Optimistisch für 2025
StockXperts adesso: Umsatzprognose am oberen Ende - EBITDA-Ziel bestätigt
Aktien-Global adesso: Umsatzprognose am oberen Ende - EBITDA-Ziel bestätigt
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: adesso renews portal architecture for AOK / IT service provider develops standardised platform for creating all front-end applications for the AOK community
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, buy
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
