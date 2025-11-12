DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein solides Quartal hinter sich und sei günstig bewertet, schrieb Wolfgang Specht in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,80 €		 Abst. Kursziel*:
44,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
94,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,97%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
135,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

