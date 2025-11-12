adesso Aktie
Marktkap. 598,43 Mio. EURKGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein solides Quartal hinter sich und sei günstig bewertet, schrieb Wolfgang Specht in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adesso Buy
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,80 €
|Abst. Kursziel*:
44,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
94,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,97%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
135,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adesso SE
|08:01
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
