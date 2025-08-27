adesso Aktie
Marktkap. 529,62 Mio. EURKGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Hold
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,10 €
|Abst. Kursziel*:
14,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adesso SE
|08:36
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
|15.08.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
|15.08.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
|15.08.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|adesso Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.05.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.