NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Während der Umsatz des IT-Dienstleisters seine Erwartung übertroffen habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) hinter seiner Sschätzung zurückgeblieben./rob/bek/ag

