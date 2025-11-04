adesso Aktie
Marktkap. 586,89 Mio. EURKGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Während der Umsatz des IT-Dienstleisters seine Erwartung übertroffen habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) hinter seiner Sschätzung zurückgeblieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: adesso Hold
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
90,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
90,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
135,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
