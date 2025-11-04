DAX 24.328 +1,0%ESt50 5.774 +0,8%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 14,23 +4,4%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.713 +2,1%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,72 -0,7%Gold 4.129 +0,1%
Profil

adesso Aktie

90,90 EUR -2,30 EUR -2,47 %
STU
Marktkap. 586,89 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol ADSGF

Jefferies & Company Inc.

adesso SE Hold

09:51 Uhr
adesso SE Hold
adesso SE
90,90 EUR -2,30 EUR -2,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Während der Umsatz des IT-Dienstleisters seine Erwartung übertroffen habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) hinter seiner Sschätzung zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Hold

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
90,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
90,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
135,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

