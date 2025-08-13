adesso Aktie
Marktkap. 470,95 Mio. EURKGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte hob das starke Umsatzwachstum und die verbesserte Profitabilität hervor./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Hold
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
85,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,59%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adesso SE
|26.06.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
|13.05.25
|adesso Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.05.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
