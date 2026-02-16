DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,8045 -0,1%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.793 -0,7%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,04 -0,8%Gold 4.919 -1,5%
Top News
Börse am Dienstag: DAX etwas leichter - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX etwas leichter - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
TeamViewer Aktie

Marktkap. 822,5 Mio. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
4,88 EUR -0,07 EUR -1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,91 €		 Abst. Kursziel*:
124,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
125,50%
Analyst Name:
Aleksander Peterc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

