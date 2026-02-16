TeamViewer Aktie
Marktkap. 822,5 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Market-Perform
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,91 €
|Abst. Kursziel*:
124,03%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
4,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
125,50%
|
Analyst Name:
Aleksander Peterc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|08:56
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.