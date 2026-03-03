DAX23.858 +0,3%Est505.786 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +3,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1596 -0,1%Öl83,96 +2,4%Gold5.168 +1,6%
Starke Nachfrage

Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen

04.03.26 10:05 Uhr
Bilfinger dreht auf: Mehr Umsatz, mehr Marge - höhere Dividende - Aktie rutscht ab | finanzen.net

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend guten Nachfrage und seinen jüngsten Zukäufen profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
107,70 EUR -1,90 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Umsatz und operatives Ergebnis legten 2025 deutlich zu. Auch im laufenden Jahr rechnet Bilfinger SE mit einem nachhaltig profitablen Wachstum, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte.

Dabei werde 2026 aufgrund des volatilen Marktumfelds ein Übergangsjahr auf dem Weg zu den Mittelfristzielen 2030, schrieben Unternehmenschef Thomas Schulz und Finanzchef Matti Jäkel bei Vorlage der Zahlen in einem Aktionärsbrief. Der Vorstand erwartet, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld in der zweiten Jahreshälfte erholen wird. Das Wachstum und die Rentabilität würden diesem Trend folgen. Die Aktie gab im frühen Handel um rund 3,8 Prozent nach, zuletzt waren es noch gut 3,5 Prozent Minus.

2026 soll der Umsatz auf bis zu 5,9 Milliarden Euro klettern. Im schlechtesten Fall könnten die Erlöse auf dem Vorjahresniveau verharren. Das ist so viel, wie Analysten im Schnitt etwa auf ihren Zettel haben. Vom Erlös sollen mit 5,8 bis 6,2 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Experten rechneten zuletzt mit einem Wert von 6,1 Prozent. Insgesamt sei Bilfinger auf einem guten Weg, die 2023 gesetzten Ziele bis 2027 zu erreichen, so der Vorstand.

Mit positiven Impulsen rechnet das Unternehmen in Europa vor allem aus der Dekarbonisierung, der Digitalisierung und KI-getriebenen Investitionen sowie dem anhaltenden Trend zum Outsourcing. Herausfordernd bleibe weiterhin die Chemie und Petrochemie, hieß es. Die USA profitierten von steuerlichen Anreizen und Investitionen in KI- und Chip-Infrastruktur.

2025 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf gut 5,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 299 Millionen Euro um 13 Prozent zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,2 auf 5,5 Prozent.

Unter dem Strich ging der Gewinn aufgrund höherer Steuern um zwei Prozent auf 176 Millionen Euro zurück. Von der Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitierten: Die Dividende soll auf 2,80 Euro erhöht werden. Für 2024 hatte Bilfinger 2,40 Euro je Aktie gezahlt. Die Bilfinger-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,26 Prozent auf 107,90 Euro.

MANNHEIM (dpa-AFX)

