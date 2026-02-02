DAX24.753 -0,1%Est505.998 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,7%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse
Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich - Rohstoffsektor erholt

04.02.26 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nintendo Co. Ltd.
49,29 EUR -3,21 EUR -6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich am Mittwoch bis Börsenschluss eine positive Stimmung durchgesetzt. Stützend wirkten neue Konjunkturdaten aus der Region. In China zog der von Ratingdog (ex Caixin) ermittelte Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich auf 52,3 an und damit auf ein Drei-Monats-Hoch. Noch besser sei allerdings die Breite des Aufschwungs durch ganz Asien. Wie S&P Global mit seinem Asien-Sektor-Index feststellt, zeigt die Mehrheit aller Branchen ein Rekordwachstum bei der Aktivität im Januar: In 16 von 18 Sektoren ging es nach oben. Die chinesischen Börsen zeigten sich daraufhin mit Aufschlägen.

Wer­bung

Nach schwach aufgenommenen Geschäftszahlen von Nintendo ging es an der Börse Tokio mit den Kursen dagegen 0,8 Prozent nach unten. Nintendo-Papiere brachen um 11 Prozent ein, und das trotz solider Zahlen. Hauptbelastungsfaktor war ein nur bestätigter Ausblick auf das laufende Jahr.

Für Unruhe in Teilen des Technologieuniversums sorgte eine neue KI-Anwendung von Anthropic. Mittels der Software können juristische Aufgaben automatisiert werden. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools gerieten daraufhin an den US-Börsen massiv unter Druck - Händler sprachen von einer möglichen neuen Konkurrenz im Bereich der Datenanalyse. Seit Monaten wird unter Anlegern intensiv diskutiert, ob KI Fluch oder Segen für Datenanbieter aller Couleur darstellt.

Dagegen stiegen die Notierungen in Sydney im Schnitt um 0,8 Prozent dank sich weiter erholender Rohstoffpreise. Edelmetalle scheinen die jüngste Korrektur abgeschlossen zu haben. Der Goldpreis notiert wieder klar über der Marke von 5.000 Dollar die Feinunze.

Wer­bung

An den Rohstoffmärkten ging es für den Ölpreis leicht nach oben. Hintergrund waren wieder zunehmende Spannungen im Nahen Osten, nachdem die USA eine iranische Drone in der Nähe eines US-Flugzeugträgers abgeschossen hatten. Zuletzt hatte es eher Entspannungssignale zwischen dem Iran und den USA gegeben.

Am Devisenmarkt stand der Yen unter Abgabedruck. Umfragen deuten einen umfassenden Sieg der Liberal Democratic Party von Premierministerin Takaichi bei den anstehenden Parlamentswahlen an. Takaichi könnte dies als Zustimmung zu einer expansiven Fiskalpolitik werten, was die Staatsverschuldung weiter nach oben treiben und eine Schwächung der japanischen Währung zur Folge haben würde.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.927,80 +0,8% +0,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 54.293,36 -0,8% +4,6% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 5.371,10 +1,6% +27,5% 07:30

Shanghai-Comp. 4.102,20 +0,8% +1,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.886,60 +0,2% +4,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,1828 0,1 1,1819 1,1810 +0,2%

EUR/JPY 185,05 0,5 184,08 183,63 -0,4%

EUR/GBP 0,8627 -0,0 0,8630 0,8626 -1,1%

GBP/USD 1,3710 0,1 1,3695 1,3691 +1,3%

USD/JPY 156,45 0,4 155,76 155,48 -0,7%

USD/KRW 1.452,37 0,3 1.447,69 1.442,88 +0,8%

USD/CNY 6,9568 -0,0 6,9586 6,9579 -0,8%

USD/CNH 6,9346 0,0 6,9344 6,9326 -0,5%

USD/HKD 7,8139 0,0 7,8132 7,8127 +0,3%

AUD/USD 0,7028 0,1 0,7018 0,7036 +4,0%

NZD/USD 0,6038 -0,2 0,6049 0,6050 +4,1%

BTC/USD 76.422,65 1,1 75.589,85 78.422,00 -11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,60 63,21 +0,6% +0,39 +8,0%

Brent/ICE 67,62 67,33 +0,4% +0,29 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.088,57 4.946,40 +2,9% +142,17 +7,9%

Silber 90,65 85,425 +6,1% +5,23 +12,3%

Platin 1.969,53 1.879,26 +4,8% +90,27 +2,8%

Kupfer 6,06 6,09 -0,4% -0,02 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 02:48 ET (07:48 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nintendo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nintendo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nintendo Co. Ltd.

DatumRatingAnalyst
15.11.2011Nintendo outperformMacquarie Research
06.10.2011Nintendo neutralMacquarie Research
12.09.2011Nintendo neutralMacquarie Research
06.09.2011Nintendo neutralMacquarie Research
01.08.2011Nintendo neutralMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
15.11.2011Nintendo outperformMacquarie Research
23.06.2011Nintendo outperformMacquarie Research
06.04.2011Nintendo kaufenAsia Investor
08.03.2011Nintendo outperformCredit Suisse Group
25.02.2011Nintendo kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst
06.10.2011Nintendo neutralMacquarie Research
12.09.2011Nintendo neutralMacquarie Research
06.09.2011Nintendo neutralMacquarie Research
01.08.2011Nintendo neutralMacquarie Research
25.01.2011Nintendo neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2011Nintendo sellCitigroup Corp.
14.07.2011Nintendo sellCitigroup Corp.
14.06.2011Nintendo verkaufenEuro am Sonntag
09.06.2011Nintendo sellCitigroup Corp.
04.10.2010Nintendo verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nintendo Co. Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen